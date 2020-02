Irene Montero ha anunciado que en pocas semanas presentará una Ley de Libertades Sexuales. Y nuestros poetas saludan con júbilo el anuncio. Por fin, el sexo, tras milenios y milenios de descontrol, va a someterse a normas de progreso.

Por lo demás, tanto Fray Josepho como Monsieur de Sans-Foy han querido incluir en sus versos sendos homenajes al recientemente fallecido director de cine José Luis Cuerda. Descanse en paz.

¡GRACIAS, PODEMOS!

por Monsieur de Sans-Foy

Nosotros, ¿qué hemos sido en el pasado?

Pues unos retrasados, ¡unos memos!

En esto, no voy desencaminado:

¿qué hacíamos nosotros sin Podemos?

Si Pablo, juntamente con Irene,

no viene a predicarnos lo que hacer,

la gente no sabría qué es un pene.

¡La gente no sabría ni joder!

España está plagada de ignorantes.

Por eso, porque somos unos potros,

España necesita gobernantes

que actúen y que piensen por nosotros.

De ahí lo que prepara la Montero:

de ahí la nueva Ley del Mete y Saca.

(Y quedan todavía en el tintero

las Leyes de Hacer Pis y de Hacer Caca)

La Patria lo demanda, y sus agentes

lo escriben en paredes y urinarios:

Irene, ¡todos somos contingentes,

pero tu churri y tú sois necesarios!

¡YO AÚN DIRÍA MÁS!

por Fray Josepho

Estoy, Sanfuá, conforme y muy de acuerdo

(y sé perfectamente de qué hablo)

con estos superstars del flanco izquierdo,

que son, sin duda alguna, Irene y Pablo.

España no se rompe ni enflaquece

(¡ya la derecha no nos come el coco!).

¿Acaso cada día no amanece?

Pues claro que amanece, que no es poco.

Por eso Irene, en nuestro beneficio,

pretende resolver el descontrol,

y organizar las cosas del fornicio,

por fin, en todo el ámbito español.

¡Ni un polvo (¡ni uno más!) involuntario!

¡Ni un kiki (¡ni uno más!) sin querer sexo!

Para ello, va a ponerse un formulario

que consta de seis folios y un anexo.

Pues solo el que lo cumpla y lo rellene,

e incluya el DNI, con firma y fecha,

podrá hacer travesuras con el pene,

sin aprensión, escrúpulo o sospecha.

Y para combatir el patriarcado,

se exigirán los cursos asimismo

(con el diploma en regla y compulsado)

de Género, Igualdad y Feminismo.