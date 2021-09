El consenso es universal: ¿qué han hecho los romanos por nosotros? Mucho, sin duda, pero su labor civilizadora palidece ante la inmensidad de los logros del sanchismo. Nuestros poetas viven entre el pasmo y el asombro ante esta inusitada sucesión de éxitos sanitarios, sociales y económicos, pero les hemos hecho elegir: ¿qué es lo mejor que ha hecho Sánchez hasta ahora?

Esto nos han respondido. Juzguen ustedes si están de acuerdo.

LA MESA DE DIÁLOGO

por Monsieur de Sans-Foy

De todas las cosas buenas

que ha hecho Sánchez (que son muchas),

la mejor y más gloriosa

es la Mesa catalufa:

ha sentado frente a frente,

con café, cruasán y fruta,

a los irrecuperaplas

del follón y la ruptura

con los tristes vendepatrias

que urdirán la voladura.

Fabricantes de mentiras

y vendedores de excusas:

fe en sí mismos tienen poca,

voluntad de arreglo, nula.

¡Pero seguirán sentados

hasta el día de las urnas!

Y en las urnas, Pedro Sánchez,

con su pose más augusta,

mayestático y marmóreo,

con su voz más campanuda,

con los ojos de George Clooney

y el hoyuelo de Kirk Douglas,

pedirá que le votemos

por la paz en Cataluña,

cuando habrá montado el Ulster

para toda una centuria.

LA TARIFA ELÉCTRICA

por Fray Josepho

Mesié, de las cosas buenas

que ha hecho el presidente Sánchez

(que, como usted dice, son

cuantiosas e innumerables)

voy a destacar tan solo

un minúsculo detalle.

Me refiero a la factura

de la luz. Usted ya sabe:

esa que dicen que sube

tanto que no hay quien la pare.

Que cada semana un récord

de rápido ascenso bate.

Factura que hace tres años

resultaba intolerable

y mataba a los ancianos

por no poder calentarse,

con la pobreza energética

de que era Rajoy culpable.

Pues bien, lo que ha conseguido

nuestro presidente Sánchez

es que, aunque suba la luz

con incontenible avance,

ya la pobreza energética

no está por ninguna parte.

Ya los viejos no se mueren.

Ya las clases populares

no soportan escaseces,

penas ni calamidades.

Porque Pedro nos enseña

a soslayar esos trances,

a solventar los problemas

y a zanjar dificultades.

Nos ha dicho que pongamos

la lavadora bien tarde,

para ahorrar un dinerito

y conservar los caudales.

Que solo de madrugada

planchemos nuestros ropajes

(siempre y cuando la mujer

lo mismo que el hombre planche,

pues han de ser ambos géneros

absolutamente iguales).

Y que, si hay que usar el horno,

hemos de ser perspicaces:

y ponerlo bien de noche

para hacer nuestros manjares

(aunque es mejor ser crudívoros

y papear vegetales,

que no necesiten horno

ni hervor de ninguna clase,

con lo cual contribuiremos

a que el planeta se salve).

En fin, que, entre tantas cosas

que hay que agradecer a Sánchez,

yo me he acordado de esta,

que provoca que, a raudales,

de mis ojos fuertemente,

Mesié, las lágrimas manen.