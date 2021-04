Madrileños: ¿hay que resistir o rendirse?

Queda poco más de una semana para las elecciones de la Comunidad de Madrid, y nuestros poetas aconsejan a los madrileños qué hacer ante un posible triunfo de las izquierdas. Pero, como siempre, no se ponen de acuerdo y nos ofrecen consejos contradictorios.

¡MADRILEÑOS, A RESISTIR!

por Fray Josepho

La perspectiva de un porvenir

en que esta izquierda, que es lo peor,

en los Madriles pueda regir...

me causa espanto, miedo y terror.

Llamo a las gentes a resistir,

con toda el alma (y el cuerpo incluso),

porque el combate sepan que es serio.

¡Que gane Ayuso!...

¡O Monasterio!

Entreverándose con el covid,

se nos presenta cruda batalla,

fiera contienda, bárbara lid:

la de la pérfida chusma canalla

contra el Gobierno que hay en Madrid.

Y en tal combate yo no rehúso,

en modo alguno, dar mi criterio:

¡que gane Ayuso!...

¡O Monasterio!

Pues imagínense la Pistolera

y el Gabilondo, con el Moñudo.

Que no es delirio. Que no es quimera.

Que de pensarlo, yo me demudo.

Ay, qué catástrofe. Dios no lo quiera.

¡Abstencionistas, no los excuso!

¡Virgen santísima: se arma el tiberio,

si pierde Ayuso...

y Monasterio!

TODO ES INÚTIL

por Monsieur de Sans-Foy

Lasciate ogni speranza, madrileños:

la España perroflauta de mañana,

sociata y, además, republicana,

se apresta a arrebataros vuestros sueños.

Los progres: ¡ellos solos son los dueños,

en la revolución bolivariana!

Lucháis contra la mafia siciliana

de los libertadores caraqueños.

¿Qué puede hacer Madrid en solitario,

si el clan de los chavistas es contrario,

incluso, a que construya un hospital?

Dejad que sea Sánchez quien decida,

y en ese muladar liberticida,

Madrid seguirá siendo capital.