Navidad: sí o no

Estamos a la espera de lo que dictaminen los expertos del Gobierno (ay, qué risa, tía Felisa) para saber lo que podremos y no podremos hacer en estas Navidades, que se presentan anómalas y disparatadas, como todo en este annus horribilis.

Diga lo que diga el Gobierno, quedará de nuestra cuenta apostar por la prudencia o liarnos la manta a la cabeza y juntarnos con la familia.

Media España se debate en este asunto. A la otra media le da igual: ellos nunca han asado un lechazo ni rebozado una gamba. Se presentan a tu puerta el venticuatro a las nueve en punto, y encima te critican por ver el discurso del Rey.

¿Y qué opinan del asunto nuestros poetas? Escúchenlos en su propia voz y, si les apetece, tomen partido y dejen algún comentario.

YO NO QUIERO VERLA

por Monsieur de Sans-Foy

No pongáis en los balcones

zarandajas navideñas

ni arbolitos de los chinos,

con luces que parpadean.

No mentéis la Navidad,

porque yo no quiero verla.

No colguéis esos adornos

decididamente horteras:

¡fuera muérdago y acebo

de los pomos de las puertas!

No saquéis aquel belén

con figuras tan añejas

que no queda ya ninguna

con dos brazos y dos piernas.

No digáis que es Navidad,

porque yo no quiero verla.

Que ningún descerebrado

cante “La Marimorena”

ni “Los Peces en el Río”

ni “En Oriente hay una estrella”.

Que nadie compre turrón

de Jijona ni de yema.

Nadie junte serpentinas

ni atesore matasuegras.

No mentéis la Navidad,

porque yo no quiero verla.

¿Para qué, si no podemos

congregarnos a la mesa,

con los hijos, los hermanos,

con el suegro y con la abuela?

¿Qué se puede celebrar?

¿Cómo vamos a hacer fiesta

ni juntarnos temerosos

a cenar bajo sospecha?

No digáis que es Navidad.

¡Ni me la mentéis siquiera!

Ójala que pase pronto,

porque yo no quiero verla.

¡QUE SÍ QUIERO VERLA!

por Fray Josepho

Yo quiero verla, Mesié.

¡Que sí, que sí quiero verla!

Que quiero que la familia

se reúna en Noche Buena.

Que quiero ver lucecitas

en las calles y en las tiendas.

Que quiero amigo invisible,

copas y cenas de empresa,

Lotería Nacional,

Inocentes, Nochevieja,

San Silvestre y Reyes Magos,

que es cuando acaban las fiestas.

Que quiero fiestas larguísimas,

como en España se llevan.

Y niños con vacaciones

de dos semanas y media.

Que quiero comer roscón,

mantecados de canela,

roscos de vino, guirlache

y polvorones de Estepa.

Que quiero brindis, saludos,

abrazos y enhorabuenas.

Que quiero engullir las uvas

cuando las campanas suenan.

Que quiero dar muchos besos,

bailar con la tía Enriqueta,

e incluso, si es necesario,

cogerme una borrachera.

Que quiero brindar con cava,

que quiero pavo de cena.

Que quiero poner el árbol,

cantar la Marimorena,

y reñir con el cuñado

que sigue votando izquierda.

Que quiero ver el belén

coronado por la estrella.

Y mirar las figuritas

con alegría serena.

Que quiero la cabalgata

que a los niños embelesa.

Que quiero ver la sonrisa

nostálgica de la abuela.

Que no quiero restricciones

absurdas por la pandemia

ni quiero estados de alarma

del Sánchez y del Coletas.

Que no quiero mascarillas,

confinamientos, barreras,

limitaciones, controles,

viejas del visillo y reglas.

Que quiero la Navidad

con todo lo que acarrea.

Ni quiero cierres de bares,

ni quiero toques de queda.

Que si estamos doce en casa,

me da igual: que me detengan.

¡Que sí, Mesié, por supuesto

que yo sí que quiero verla!