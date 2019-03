Nuestro prófugo más célebre amaga con volver: amparándose en no sé qué impunidades europarlamentarias, Carles Puigdemont, el pirado de Waterloo, coquetea con su regreso.

El retorno del exHonorapla presenta razonables dudas: ¿es justo? ¿es necesario? ¿en verdad es justo y necesario? Se lo hemos preguntado a nuestros vates, y ahora tenemos tantas respuestas como poetas.

Para variar.

Si quieren unidad de criterio, no contraten poetas.

¡NO VENGAS!

por Monsieur de Sans-Foy

¡No vengas, Puchimón, ni se te ocurra!

que te ha de traicionar, en ese día,

alguno que al oído te susurra.

¡Malíciate, recela, desconfía!

España es traicionera y alevosa,

y tú, un adolescente todavía.

Hasta tu propia gente está celosa:

Oriol, de esa cintura de gitano,

y Torra, de esa mata vigorosa.

¡No vengas, Puchimón, que te echan mano!

En cuanto mismo cruces la frontera,

te trincan. Y además, en castellano.

Te trincan y te vas para Estremera:

Los VIPs de Llerdoners evitarán

juntarse con un prófugo cualquiera.

¡En Waterloo, se está como un sultán!

Tu vida es refinada y exquisita.

¡Incluso la Arrimadas te visita!

¡Y Netflix, puede verse en catalán!

¡VEN, PUCHIMÓN, VEN PACÁ!

por Fray Josepho

Ven, Puchimón, ven pa España,

Deja ya Bélgica y ven,

que aquí se te quiere bien,

y no en esa tierra extraña.

Brindaremos con champaña,

o con cava, qué más da.

¡Ven, Puchimón, ven pacá!

Ven, Puchimón, por favor,

que no te va a pasar nada.

La gente está entusiasmada,

y va rezumando amor.

Ven sin ningún resquemor;

no le hagas caso a Sanfuá.

¡Ven, Puchimón, ven pacá!

Ven, Puchimón, vida mía,

con tu corazón de oro,

y vierte en la piel de toro

tu bondad y tu alegría.

Que aquello (qué tontería)

fue culpa del chachachá.

¡Ven, Puchimón, ven pacá!

Ven, Puchimón, sin recelo,

Haz la maleta y ven pronto,

¡No lo dudes, no seas tonto,

no seas gilí, no seas lelo!

Que por la tarde hay un vuelo:

¡sácate el billete ya!

¡Ven, Puchimón, ven pacá!