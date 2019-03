Todo lo que hagan, digan o piensen los hombres es machista. Eso es indudable. Pero, ojo, que es en las propias mujeres donde se enquistan los más repugnantes reductos del machismo. Concretamente, la maternidad y la belleza.

Menos mal que nuestros poetas están aquí para denunciarlo. La cuestión reside en cuál de los dos conceptos es más machista. Y ahí está la controversia. Fray Josepho denuncia lo abominable de que muchas mujeres quieran estar guapas para gustar al hombre. Y Monsieur de Sans-Foy arremete contra el fundamento más negro del patriarcado, que es la maternidad.

¿Y ustedes que opinan?

LA BELLEZA ES MACHISMO

por Fray Josepho

No, mujer, no estés guapa, no le des ni un motivo

al varón dominante, violador y y opresivo,

que te ve como objeto de su instinto sexual.

No acicales tu cuerpo por gustar a los machos,

esos seres violentos (y además mamarrachos)

que perpetran, odiosos, la opresión patriarcal.

La belleza es un dolo, la belleza es un fraude.

Y si un hombre cualquiera la celebra y la aplaude

es que quiere tenerte subyugada y servil.

La belleza es un fraude, la belleza es un dolo,

lo que quiere es meterte su carnal chirimbolo,

que es un arma mortífera, mucho más que un fusil.

De los hombres, oh fémina, no complazcas ni a uno.

Nunca te hagas esclava de ese género hombruno.

Sé tan fría con ellos como un gélido iglú.

No te entregues. No cedas. Y si puedes, hermana,

hazte rápidamente, sin tapujos, lesbiana,

pues serás más auténtica, más genuina y más tú.

SER MADRE ES LO PIOR

por Monsieur de Sans-Foy

Es un hecho, Josepho, aunque no te lo creas,

(es un campo que ignoras, porque tú no procreas)

lo de las feminazis y la maternidad:

Todo roce con hombres es violencia y acoso.

Que te preñe un fulano les resulta asqueroso,

y parir les parece mucha frivolidad.

Y si nace chiquilla... se perdona un poquito,

si la vuelven los años antagónica al pito

y le causan los hombres singular aversión.

Pero, ¿cómo es posible, tras holgar con un jeta,

soportar nueve meses por tan vil jugarreta

y excretar de tus carnes un cochino varón?

La que pare varones alimenta alimañas,

como el alien que nace de tus mismas entrañas:

tirará de otras hembras hacia la perdición.

¡A la mierda los machos! ¡A la mierda los tíos!

¡Nuestros cuerpos son templos desolados y fríos

y no hay otro futuro que el de la clonación!