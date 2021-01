¿Qué nos decepciona de este Gobierno?

Con la salida de Illa, Pedro Sánchez ha tenido que remodelar un poquitín el Gobierno y ha entrado Iceta como ministro de Política Territorial. Pero, aunque Iceta es gay, nuestros poetas creen que esta es otra oportunidad perdida para formar un Gabinete auténticamente diverso, que incluya al menos a un@ ministr@ racializad@ o transexual.

Eso está claro, pero ¿qué es más urgente? ¿Romper la hegemonía blanca o romper el binarismo de este Gobierno de izquierdas? Pues de eso debaten hoy Monsieur de Sans-Foy y Fray Josepho.

RACISMO ES LO QUE SOBRA

por Monsieur de Sans-Foy

El Consejo de Ministros,

donde comen 24,

con cafeses, copa y puro

(y no Farias: de los caros).

El Consejo de Ministros

y Ministras, donde hay tantos

que, entre sí, ni se conocen.

(¿Quién es ese calvo raro?).

Dos docenas de Excelencias...

pero todos ellos blancos,

que, entre tanto progresista,

no hay ningún subsahariano.

¡Ni un ministro, tan siquiera,

con asomos de mulato!

¿Qué es, al fin, este Gobierno,

sino un caro decorado,

un muestrario de figuras

de belén napolitano?

Todo pompa y cartón piedra,

todo atrezzo y despilfarro.

¿Es posible que no haiga

por lo menos un gitano?

Como en Twitter dice El Richal:

“Todos pijos, todos payos”.

¿Y el multiculturalismo?

¿Dónde queda reflejado?

Me parece una vergüenza.

Me parece un desacato.

¡Sépalo Kamala Harris,

con su pompa y vicemando!

¡Bajo Sánchez, toda España

es rehén del Poder Blanco!

NO HAY MINISTRES TRANS

por Fray Josepho

Tanto fardar de plural

de inclusivo y de moderno,

pero no hay en el Gobierno

ni un ministro transexual.

A este progresismo exiguo

jamás le daré mi loa,

hasta que entre en la Moncloa

alguien de género ambiguo.

Pues por más que se inventarie,

se rastree y se registre,

nadie encuentra une ministre

transexual o no binarie.

No habléis de bisexualismo,

ni de lesbianas o gays:

no, no, de eso no me habléis,

pues sabéis que no es lo mismo.

Y así, Iceta, que es bailón

y ha salido del armario,

es, sin embargo, binario

y claramente varón.

¡En el mundo hay tantos seres

de tan diversos registros!...

Pero aquí entre los ministros

solo hay hombres y mujeres.

Pedro, tronco, ten criterio,

y hazles ya caso a tus fans:

¡pon a une persone trans

al frente de un ministerio!