¿Quién es más chulo que Ábalos?

Atribuir al Excmo. Sr. Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (la denominación anterior, "Fomento", le quedaba corta) cierta soltura de maneras compatible con la chulería no nos parece faltar a la verdad. Tan es así que no hemos preguntado a nuestros vates si ese espejo de diplomáticos, ese oráculo de estadistas, es chulito o no: les hemos preguntado si puede afirmarse que José Luis Ábalos es el más chulo de España.

La respuesta, como no podía ser menos, ha sido controvertida:

PA CHULO, ÁBALOS

por Fray Josepho

Pa chulo, chulo, chulo, mi Pirulo,

que es Ábalos. La pura chulería.

Un tipo que alardea y desafía,

sin sombra de pudor ni disimulo.

Con ese toque rústico y garrulo

de tasca, puticlub o whiskería.

Con esa jactanciosa altanería...

En fin, Sanfuá, lo dicho: que es un chulo.

Y encima, da la imagen petulante

del fanfarrón altivo y arrogante,

impávido a la mofa y al agravio.

No puede haber más chulo que ese tío,

al que quizá le falte, como avío,

llevar un mondadientes en el labio.

CASI, CASI... PERO NO

por Monsieur de Sans-Foy

¿Que es Ábalos gallito y altanero?

¿Que es chulo y bravucón? Es evidente.

Pero qué lejos queda del Primero,

del Sumo Fanfarrón: el Presidente.

No hay otro como él. Ni Zapatero,

cuya autoevaluación condescendiente

le eleva de patán a condotiero,

es chulo como Pedro. ¡Ni Clemente!

Pedrito se codea con las Musas,

y no de mucho airbag modelos rusas...

sino con las fetén, que son las griegas.

Las Musas representan el talento,

la fuente de la acción, del pensamiento

(menos para Rufián, que son charnegas).