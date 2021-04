Sánchez dice que las vacunas son seguras 

El debate sobre la seguridad de las vacunas lo ha zanjado esta semana Pedro Sánchez, que compareció en televisión para decir lo siguiente:

Las cuatro vacunas han mostrado niveles adecuados de eficacia y seguridad. En España disponemos, de momento, de las tres primeras, pero quiero subrayar que todas, todas son seguras.

Y claro, las palabras del presidente han tenido un impacto directo en nuestros poetas.

HABLÓ SÁNCHEZ

por Fray Josepho

Yo me iba a vacunar, tranquilamente,

para evitar el cóvid virulento.

Estaba decidido, tan contento,

feliz, esperanzado y obediente.

Incluso me sentía ya impaciente,

por recibir en mí el medicamento.

Ansiaba que llegara ese momento

del breve pinchacín benevolente.

Y entonces habló Sánchez y nos dijo

que las vacunas todas son muy buenas,

y más inofensivas que el gazpacho.

En ese mismo instante, a punto fijo,

se heló, Mesié, la sangre de mis venas...

¡A mí no me vacunan ni borracho!

QUÉ IMPORTA SÁNCHEZ

por Monsieur de Sans-Foy

Fray Josepho: ¡si tu credo,

si tu brújula y tu estrella

siempre han sido la botella!

¡Lo demás te importa un bledo!

Tú vacúnate sin miedo,

que si Dios, que es Uno y Trino,

le hace un siete a tu destino

con un plan más elevado,

nuestro tráfico rimado

ya lo haré con Luis del Pino.

Sánchez ha tocado fondo.

No se cree lo que dice

ni un ministro ni una vice

ni el Pitagorín sabihondo

que llaman Iván Redondo.

Pedro excreta una sonrisa

y alguien va y lo televisa,

¡pero, audiencia, no hay ninguna!

Yo me pongo la vacuna,

y Sánchez, que diga misa.