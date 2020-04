Semana Santa en casita

El confinamiento nos ha traído una Pascua anómala, en la que nada se celebra porque nadie puede salir a la calle. Ni actos religiosos ni desparrame laico por pueblos y playas. Ni tradición aborigen ni pesebre turístico: nada de nada.

Los hechos son hechos y no dan para mucha controversia, pero nuestros poetas han sabido darle su enfoque particular. A ver cuál les convence más:

IMAGINEMOS

por Fray Josepho

Semana Santa en España,

Semana de sentimientos.

Semana de trascendencia

que une la tierra y el Cielo.

Semana que en 2020

nos pilla en confinamiento.

Pero tranquilos, cofrades.

No se aflijan, nazarenos.

No se apene usted, Sanfuá,

que es tan semanasantero.

Que no crezca aquí el desánimo

ni cunda el abatimiento.

Si no se hacen procesiones,

por las ciudades y pueblos

de nuestra España católica

este año, no problemo.

Que la culpa no es de Sánchez

ni tampoco del Gobierno.

Y mucho menos de Iglesias,

vicepandemias excelso.

Ni tan siquiera del virus

malvado e hijoputesco.

Hagamos un ejercicio

de autosugestión. Les cuento:

tan solo cierren los ojos

e imaginen, un momento,

que si no hay Semana Santa

es porque hace muy mal tiempo.

Imaginen que es que llueve,

que caen chuzos del cielo.

¿No ha ocurrido muchas veces

que se quedan en suspenso

las procesiones y actos

por culpa de un aguacero?

Pues quedémonos conformes

e imaginémonos eso.

Que se ha cancelado todo

porque es que estaba lloviendo.

Y ya en 2021,

sin una nube en el cielo,

sin mascarillas ni guantes,

sin este virus maléfico,

sin Pablo Iglesias, sin Sánchez,

sin nadie de este Gobierno,

y eso sí, con el dolor

enquistado en el recuerdo,

dentro de un año, Sanfuá,

si Dios lo quiere, saldremos.

EL SANTO ENCIERRO

por Monsieur de Sans-Foy

Semana Santa en España.

Procesiones del Silencio:

la gente se queda en casa

por lo del confinamiento

y en las calles no hay un alma.

Puede estar contento Pedro.

Semana Santa en España

con los españoles presos.

Sin Pasión en Valmaseda,

sin Redentor en Toledo,

sin tambores en Calanda,

y en Sevilla, sin Encuentro.

Sin los Novios de la Muerte,

diligentes costaleros,

que den al Cristo de Mena

las novedades del Tercio.

¿Dónde quedan los cofrades,

desfilando a paso lento?

¿Dónde, la Virgen María

estrechando a Cristo muerto?

Semana Santa en España

y encerrados, Fray Josepho.

Una cosa sí te digo:

la procesión va por dentro.

Cuando España salga, a alguno...

se le va a caer el pelo.