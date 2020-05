¿Somos culpables?

¿Quién nos ha traído esta pandemia? ¿Y por qué? ¿Dios nos está castigando por nuestros pecados? ¿O es la Pachamama la que nos escarmienta... también por nuestros pecados?

En fin, nuestros poetas tienen posturas divergentes, como siempre. Lean, lean.

QUÉ HEMOS HECHO

por Monsieur de Sans-Foy

¡Oh, Señor, Dios de Israel!

¿Por qué mandas esta plaga

que entre el pueblo se propaga?

¿Es por el becerro aquél?

¿Es el trato campechano

de nuestras bellas huríes,

que se dejan meter mano

por los príncipes saudíes?

Di, Señor, ¿qué te hemos hecho

para que así nos castigues?

Si se trata de los ligues...,

muy poquito de provecho.

Padecemos opresión

a manos del Caracuero

y un doctorcillo faldero

que se hace llamar Simón.

Abundan la simonía

y los turbios intereses...

¡A qué gente, madre mía,

le estamos comprando teses!

Dinos, pues: ¿nos resignamos?

¿Aceptamos que es el karma?

Pedro quiere que vivamos

siempre Estado de Alarma...

¡Habla! ¡Muéstranos la meta

de este cruel confinamiento,

por las barbas del profeta

con más caspa de convento!

NO CLAME A ESE DIOS

por Fray Josepho

Que no, querido Sanfuá.

Que no hay tal Dios de Israel.

No hay rastro del Dios aquel

a quien decían Jehová.

Se ha dado de baja ya,

así que no se despiste,

pues, aunque parezca triste,

le comunico, Mesié,

que ese Dios Jehová (o Yahvé)

hace mucho que no existe.

No es Dios-macho: es Diosa-dama

(y algo LGTBI),

con olor de pachulí,

ese Dios al que usted clama.

Hoy, Dios es la Pachamama,

colmada de niñas-gretas,

perros, flautas, bicicletas

y flores de malvavisco.

El Dios del papa Francisco,

de Sánchez y del Coletas.