Fray Josepho y Monsieur de Sans-Foy

Esta semana ha salido la encuesta del CIS. Pero lo más sorprendente no son las previsiones de Tezanos, a las que ya estamos acostumbrados. Lo más sorprendente es que esta última encuesta no se la traga ni él, que al día siguiente decía en una entrevista que no cree que el PP vaya a caer tanto, y que VOX puede sacar más.

El caso es que Monsieur de Sans-Foy y Fray Josepho coinciden en que Tezanos es un falsario tremebundo. ¿Pero lo es menos, igual o más que quien lo nombró, o sea, que Pedro Sánchez?

Lean, lean a nuestros poetas.

NO SABE MENTIR

por Monsieur de Sans-Foy

Tezanos ha alcanzado en sus encuestas

la cúspide en el corte y confección.

Le salen del magín tan peripuestas

que son literatura de ficción.

¡Qué estudios, qué preguntas, qué respuestas!

¡Con qué descomunal adulación

defiende, en sus oníricas apuestas,

la forma de pensar de su patrón!

Con tal de ver al amo victorioso,

Tezanos puede ser calamitoso

haciendo operaciones con los dedos.

Pero se le descubre cuando miente,

porque se contradice, se arrepiente...

y hasta le huelen mal sus propios pedos.

FRÁUDEZ GANA

por Fray Josepho

Tezanos es truhan. Notoriamente.

Y son requetefalsas sus encuestas.

Pero aun así, Mesié, son más honestas

que aquella tesis ful del presidente.

La tesis sí es un fraude contundente.

Sus páginas son copias manifiestas,

escritas por personas interpuestas.

Y en esto, como en todo, Sánchez miente.

Nos miente con descaro, con frescura,

con impudor mendaz y cara dura,

pues en mentir es hábil, ducho y diestro.

Y fíjese qué cosa más chocante:

Tezanos, setentón, es principiante,

y Sánchez, aunque joven, un maestro.