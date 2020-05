Transparencia: Pedro vs. Pablo

¿Quién es más transparente: Pablo, el Vicepandemias, o Pedro, el Fraudillo? De esto debaten hoy nuestros dos poetas. Lean y opinen.

PABLO ES TRANSPARENTE

por Monsieur de Sans-Foy

No sé si puedes engañar a alguno:

a mí no me la pegas, camarada.

La vista baja y el mirar perruno

son síntomas de rabia acumulada,

guardada hasta el fenómeno oportuno

que corte el miedo que la tiene atada:

el hoy cobarde será Atila el huno

y hará que se nos lleve la Chingada.

Conozco tu pecado, que es la ira,

tus torpes calentones de villano

que en Joker, el psicópata, se inspira.

¡Un golpe de timón bolivariano!

Por fin saldrán tus ínfulas de gira...

Y a ti, lo que te tira es ser tirano.

PEDRO ES MÁS TRANSPARENTE

por Fray Josepho

Poniendo tu carita compungida,

te piensas que nos molas, y no molas.

Aprietas la mandíbula, te engolas,

y largas la monserga consabida.

La peña, que está hastiada y aburrida,

ya pasa de tus cuentos y tus trolas.

Si dices "españoles y españolas"

la gente regurgita la comida.

Te crees, cómo no, que eres la pera,

pero eres un payaso de tercera,

con solo un objetivo y un asunto.

Con solo una intención. Con solo un sueño.

Con un proyecto solo y un empeño.

Mandar. Seguir mandándonos. Y punto.