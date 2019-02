Allá donde la encina y el carrasco

limitan con la acera y la cuneta,

veréis la vil caseta

en la que del chubasco

la fiel Guardia Civil se parapeta.

Tricornio juntamente y Picoleto

(conviene que dejemos

los nombres verdaderos en secreto)

protegen a los amos de Podemos.

Oiréis aquí las cuitas

de entrambos servidores del Estado,

dispuestos al cuidado

de nuestros diputados podemitas:

HABLA 'TRICORNIO'

por Monsieur de Sans-Foy

Oh, monte, oh, fuente, oh, río...

Oh, Sierra de Madrid... ¡Joder, qué frío!

Tú sabes, Picoleto,

lo mucho que te aprecio y te respeto

(que por algo eres cabo

y yo, guardia primero).

No veas en mis quejas, compañero,

insubordinación ni menoscabo.

Con ellas me consuelo,

porque se me hace duro

estar aquí, pegado al puto muro,

y orinar contra él, en plan perruno:

¿No es cosa que, en el siglo XXI,

ya pasa de color castaño oscuro?

¿Y el cáterin? La sopa

de pollo que caliento en el hornillo

de gas... ¡Hasta a la tropa

le dan en la Legión su bocadillo!

Y aquí, los señoritos

nos quieren eficientes... y gratuitos.

¡Ni en territorio afgano,

que había que lidiar con gente mora,

vestido de romano,

viví tan puteado como ahora!

HABLA 'PICOLETO'

por Fray Josepho

Tricornio, yo te entiendo.

Algunas situaciones son complejas

(como esta que aquí estamos padeciendo),

por eso, camarada,

te acepto los reproches y las quejas.

¡Pero esta es nuestra suerte

desde que nos fundó el duque de Ahumada!

Cumplir nuestro deber sin pedir nada,

desafiar la muerte,

huir del bienestar y el acomodo,

y siempre por la Patria darlo todo.

Por eso, amigo, advierte

que aquí la privación y el sacrificio

son gajes inherentes al oficio.

Por otra parte, piensa

en la vital misión que nos ocupa,

que es impedir que nadie le haga pupa

ni otra cualquier ofensa

a la familia Iglesias y Montero,

fundamentales piezas del tablero

de nuestra democracia.

Así que las molestias y fatigas

no deben producirte suspicacia.

¡Tricornio, no me digas,

como profesional y guardia experto,

que no te enorgullece el desafío!

No añado más. Por cierto,

permite en la espesura que me adentre,

porque, con este frío,

de nuevo tengo afán de hacer de vientre.