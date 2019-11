Trigolpito sí, Trigolpito no

Alguien ha dado en llamar Gobierno Trigolpito al que saliera de un pacto entre el PSOE, Podemos y ERC (aunque en realidad puede convertirse en Tetragolpito, si incluye al PNV; en Pentagolpito, si se suma Bildu; en Hexagolpito, si se añade el BNG… y así sucesivamente).

¿Y nuestros poetas qué opinan? Pues Monsieur de Sans-Foy dice que sí, que habrá Trigolpito, mientras que Fray Josepho, delirante de optimismo, dice que no, que al final nos libraremos de esa desgracia.

TRIGOLPITO SÍ

por Monsieur de Sans-Foy

Si Sánchez tiene ya la dinamita,

la mecha, la cordita y la trilita;

si tiene el cebador, que está cargado,

y llega hasta el Gobierno del Estado,

¿qué creen que va a hacer el presidente

más radicalizado de Occidente?

Porque, aunque no quisiera,

la tropa mercenaria y carroñera

que va a entregarle el mando,

tampoco se va a estar allí callando:

–Nos has pedido ayuda,

no finjas que meditas como Buda.

Queremos la República. Hay urgencia

para desbloquear la independencia

y, mientras esto arranca,

queremos apropiarnos de la banca.

Y Sánchez, impertérrito, sonríe.

No hay nadie que sus planes contraríe.

¿Qué hará con tan funestos explosivos?

¿Serán inofensivos

disparos de artificio?

En tanto, lo mejor es darse al vicio.

TRIGOLPITO NO

por Fray Josepho

Al final, yo creo,

querido Sanfuá,

que no, que no habrá

tal recochineo.

El Ente Europeo,

casi callandito,

hará una señal.

Así que, al final,

no habrá Trigolpito.

El IBEX, que sabe

lo que le conviene

hará, por higiene,

que el enredo acabe.

Y como es muy grave,

dará el finiquito

a este carajal.

Así que, al final,

no habrá Trigolpito.

Hay mucho sociata

de la vieja escuela

que ya se rebela

contra esta insensata

alianza nonata.

Y ya alzan su grito

constitucional.

Así que, al final,

no habrá Trigolpito.

La España decente

(con el Rey delante)

hará que se achante

(poniéndose enfrente)

tal pacto demente.

Y yo me permito

(conozco el percal)

decir que, al final,

no habrá Trigolpito.