El chalet de La Navata, con sus más de dos mil metros de parcela, con su casita para el servicio, con su piscinón y con su tinaja, ha suscitado polémica entre los afiliados y votantes de Podemos. Hasta tal punto que Pablo Iglesias e Irene Montero han decidido poner sus cargos a disposición de las bases. Los podemitas pueden votar SÍ (cargos y chalet) o NO (chalet sin cargos). O sea, Irene y Pablo podrían dejar la política, pero el chalet, jamás.

Bien, pues resulta que Monsieur de Sans-Foy y Fray Josepho están inscritos como afiliados de Podemos y van a votar en el Pabliscito. Lo que ocurre es que sus votos serán discrepantes. Lean y entérense.

VOTO NO

por Fray Josepho

Confieso sin pudor que estoy inscrito

como uno más del bando podemita.

Confieso que Podemos me suscita

placer, pasión y júbilo infinito.

Confieso que me enfado y que me irrito

con el ataque a Pablo e Irenita.

Confieso que la cosa me encabrita,

que estoy fatal: colérico y contrito.

Si la pareja cesa, si dimite,

no habrá ya ningún facha que se excite,

y el orden reinará más absoluto.

Por eso, yo lo tengo clarinete:

que Irene y Pablo gocen del chalete,

y ya les buscaremos sustituto.

SÍ A TODO

por Monsieur de Sans-Foy

Se han tenido que privar

del metro y del autobús,

todo por culpa de sus

cargos, y es de lamentar

que no puedan ir al bar

ni montar en patinete...

porque siempre hay un piquete

de infantería enemiga,

cuyo acoso les obliga

a estar en casa a las siete.

Si ellos, Parias de la Tierra,

marchan tristes al destierro,

no es por darle espacio al perro

ni morar en la alta sierra...

sino porque les aterra

que algún facha se emborrache

y les monte un buen escrache,

o que algún cantamañanas

escudriñe sus ventanas

con los ojos de Eva Hache.

Voto, fraile, por el SÍ,

pues ni la aversión me roe

ni la envidia me corroe,

que es lo que te pasa a ti.

Ya hace tiempo me ofrecí

como hagiógrafo de Corte...

y, por un pequeño importe,

a fregarles bien los suelos

y a cuidarles los gemelos,

si se van a hacer deporte.

¡SÍ a la compra del chalé

y a sus cargos vitalicios

de legados pontificios

del Supremo Comité!

¡Perroflautas con carné,

población de ideas yerma:

que ninguno se me duerma,

y que al Pablo y a la Irene

la tinaja se les llene

con los votos de la Merma!