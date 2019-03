Dedicado a todos los que en esta empresa y contra viento y marea siguen reclamando la verdad del 11-M. Especialmente, a Luis del Pino y Federico Jiménez Losantos.

Si el tiempo no para

y el crimen se aleja,

aquí no se ceja

ni se hurta la cara.

La cosa está clara.

Y aunque, por lealtad,

salgamos perdiendo,

seguimos queriendo

saber la verdad.

Ya son quince años,

y no nos rendimos.

Y nos resistimos

a trolas, engaños,

chanchullos y apaños.

Pues, tras la crueldad

del crimen horrendo,

seguimos queriendo

saber la verdad.

Y no nos callamos

lo que otros se callan.

Donde otros encallan,

nosotros luchamos.

Por eso, aquí estamos.

Y por dignidad

(según yo lo entiendo),

seguimos queriendo

saber la verdad.

Si insultan, no importa.

Ya estamos curtidos.

Tan endurecidos

que nadie nos corta.

Y a mí me conforta

que, con libertad

(y siempre in crescendo),

sigamos queriendo

saber la verdad.