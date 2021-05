Apremiando a Casado

Casado,

las cosas

dudosas

están.

No busques

peleas

ni seas

patán.

No poses

de obtuso,

que Ayuso

te da

la clave

del reto:

respeto,

ya está.

Que cese

ya el caos:

llevaos

mejor.

Hacedme

un minuto

el puto

favor.

Que no es tan

aciago

Santiago

Abascal.

Discúlpate

y siente

la entente

cordial.

No seas

sañudo

ni rudo

ni hostil.

Que no se

acobarda

quien guarda

el fusil.

Busquemos

la gloria.

¡Victoria,

por Dios!

Que el triunfo

se esfuma

sin suma

de dos.

Derecha

con centro,

qué encuentro

feliz.

Ya humilla

la izquierda

su lerda

cerviz.

Y cuando

ya asumas

que sumas

con Vox,

brindamos

to quisqui

con whisky

on the rocks.