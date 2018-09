Convocar elecciones

no nos conviene.

Lo ha dicho Carmen Calvo,

¡qué arte que tiene!

Y es que la Calvo

a los españolitos

nos tiene a salvo.

Huy, que he sido sexista,

perdonenmé;

que a las españolitas

me las dejé.

¡No te acomodes:

sin elecciones todos,

todas y todes!

Pues si hubiera elecciones

para el invierno,

¿cuál sería el futuro

de este Gobierno?

¡Qué horror, qué espanto!

De pensarlo tan solo

me solivianto.

Imagínense ustedes

qué desamparo

el de tantos sociatas

yéndose al paro.

¡Es indecente

que los dejen sin nómina

súbitamente!

¡No me habléis de elecciones,

porque me atranco!

¡Que lo importante ahora

es lo de Franco!

¡Por mis cojones,

que con Franco en el Valle

no hay elecciones!

Pero eso sí, ¡que voten

los catalanes!

¡Los Torras, los Pujoles

y los Rufianes!

Pueblo fraterno,

al que hay que incrementarle

su autogobierno.