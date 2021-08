Cataluña y el reparto

–Esto pa mí. –¿Por qué? –Porque me toca.

–¿Y esto? –También, que me he pedido prime.

–¿Y si toca pagar? –Pues se me exime.

–¿Y esto? –Pa mí, que está a pedir de boca.

–¿Y esto? –Pa mí, que tiro de oca a oca.

–¿Y esto? –Pa mí (que nadie más se arrime).

–¿Por qué? –Por el Estado, que me oprime.

–¿Y esto otro? –Pues también, porque es bicoca.

–¿Y eso? –Pa mí, y aquello, y también esto.

–¿Pero es así el reparto? –Por supuesto.

–¿Y los otros? –Pues ya se apañarán.

–¿Y el débito? –Pues no, de eso me borro.

–¿Y las contrapartidas? –¡Por el forro!

(¿Mola o no mola el seny catalán?).