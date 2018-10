Yo quiero ser monarca progresista

con aires un pelín republicanos.

Begoña y yo seremos soberanos

de un reino, cómo no, federalista.

Un rey algo informal, interclasista,

de esos afables, buenos y cercanos.

Pero sin perdonar los besamanos

ni la portada en Hola (la revista).

Si no he contado mal o me confundo,

me tocaría ser Pedro II,

el Rey Doctor (¡qué apodo! ¡Me lo pido!).

¡Me veo ya en el trono coronado!

(Pero, eso sí, los líos del reinado

los va a llevar Iglesias, mi valido).