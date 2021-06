No creo que Errejón a una persona

le diera en la barriga una patada.

Y sepan que este tipo no me agrada,

pero eso, claro, no me condiciona.

Por más que cierta prensa lo pregona,

a mí me choca mucho tal burrada.

No acaba de cuadrarme, para nada,

acción tan camorrista y tan matona.

Que un pedantín finolis y sabiondo

se ponga a dar patadas de taekwondo,

si no me lo demuestran, no lo admito.

E incluso de pensarlo me consterna

que, si Íñigo levanta así la pierna,

se nos descuajaringa, pobrecito.