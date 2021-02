Garzón se nos ha volvido intelectual

Inteletual, Alberto, te has volvido.

Contigo, ya no sé ni cuántos semos.

Pero hay que ver qué bien nos lo pasemos,

desde que con nosotros te has ponido.

La sal de nuestro idioma has devolvido

a tantos españoles como habemos

que, desde chequetitos, empecemos

a prenunciarlo bien, por suponido.

Y anque el Gobierno no se sosteniera

y todo malamente se poniera,

ya no hay quien tu prestigio te lo caiga.

Cogistes la cartera que pudistes

el día en el que a Pedro le dijistes:

“¿Un ministerio? ¿Cuálo? ¡Pues el que haiga!”.