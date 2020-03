La feminista y el aliade

LA FEMINISTA

Yo soy superfeminista

y vivo con mami y papi.

Soy podemita, anticapi,

tortillera, antifascista

y, por supuesto, abortista.

Visto color remolacha,

odio eternamente al facha

y, cuando salga del bar,

a casa quiero llegar

de noche, sola y borracha.

EL ALIADE

Soy feminista cofrade

y, aunque me digan baldragas,

salvaslip y planchabragas,

yo me denomino "aliade".

No hay cosa que más me agrade

que ser parte del meollo

de la ayuda al desarrollo

e igualdad de la mujer.

Pero he de reconocer

que lo que es follar, no follo.