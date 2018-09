Adriana Lastra, portavoz socialista, nunca tendrá problemas de títulos, máster o doctorados falsos. Sencillamente, no tiene estudios, más allá del bachillerato. A los 18 años entró en las Juventudes Socialistas, y desde ahí ha ido enlazando cargos en el partido, hasta hoy.

Este domingo la entrevistaron en La Sexta, y dijo que había trabajado toda su vida, desde los 14 años. "¿En qué?", le preguntó el periodista. "He trabajado en muchas cosas que no tengo por qué explificar (sic) porque no hablo de mi vida privada".

#L6Nadrianalastra Juzguen ustedes: ➡️ @Adrilastra "Llevo trabajando desde los 14 años en muchas cosas" ➡️ @JesusCintora "En qué por ejemplo" ➡️ Lastra: "No he venido hablar de mi vida privada" pic.twitter.com/Tc1KgtOV1G — Alberto Sanz Blanco (@AlbertoSBlanco) September 23, 2018

–Niña, que hagas tu cama. –La hago luego.

–Que la hagas ya, te digo. –Que te esperes.

–¿Por qué? ¿Qué estás, haciendo los deberes?

–Es que estoy terminando un videojuego.

–Hazla inmediatamente, te lo ruego;

después sigues el juego, si tú quieres.

–¡Jo, mami, qué pesada, cómo eres!

–Pues sí, Adri, soy tu madre, no lo niego.

–La voy a hacer después. –La haces ahora.

–Jo. –No, ni jo ni ja: ¡sin más demora!

–¡Pareces, más que madre, mi madrastra!

–Cuando venga tu padre se lo digo.

–Vaaale, la haré, no os enfadéis conmigo.

(¡La vida laboral de Adriana Lastra!).