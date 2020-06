Loor al héroe

Nos deja ir a la playa. Nos consiente

salir a pasear. Beber cerveza.

También nos va a sacar de la pobreza,

salvando, al mismo tiempo, el medio ambiente.

¿Qué quién? ¡Pues quién va a ser! El presidente.

El líder que nos manda con destreza.

El hombre que no falla, no tropieza,

no yerra, no la pifia y nunca miente.

Una persona, en fin, como ninguna,

que Dios (si existe Dios) o la Fortuna

nos cede, de manera gratuita.

Un hombre que acumula los aciertos.

El triunfador del virus, que a los muertos

incluso (ya verán) los resucita.