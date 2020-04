Marlaska, tercer ovillejo

La pandemia está sacando lo peor de nuestros gobernantes. El general José Manuel Santiago, jefe de Estado Mayor de la Guardia Civil, dijo en comparecencia televisada que una de las misiones que le han encomendado al Cuerpo es minimizar el clima contrario a la gestión de la crisis por parte del Gobierno. La indignidad anticonstitucional de estas órdenes no es imputable únicamente al general (que también, por asumirlas sin protesta), sino sobre todo a su superior, el ministro Fernando Grande-Marlaska, al cual ya le he dedicado, desde que ocupa su cargo, no uno ni dos sino tres ovillejos, con este.

En fin, espero que, si me detienen, al menos no vengan de madrugada.

–¿Quién las pifias va sumando?

–Fernando.

–¿Quién nos tiene ya hasta el glande?

–Grande.

–¿Y en sus mentiras se enfrasca?

–Marlaska.

Si alguien en las redes casca

de este Gobierno de mierda,

conseguirá que lo muerda

Fernando Grande-Marlaska.