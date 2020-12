Quién nos iba a decir hace pocos años que el Gobierno de España se dedicaría a atacar al Jefe del Estado. Pues es justo lo que está pasando. Y el caso es que constitucionalmente el Rey no se puede defender, así que deberíamos hacerlo nosotros. Animo a todos los españoles de bien a que se sumen a mi iniciativa, que no es otra que proclamar algo que, por obvio, no tendría que ser proclamado. #MiReyEsFelipeVI

–¿Quién es, de acuerdo a la ley?

–¡Mi rey!

–¡Que la duda se disipe!

–¡Es Felipe!

–¿Y en su orden y contexto?

–¡Sexto!

Sin excusa ni pretexto,

quiero decir, y a ello voy,

que, como español que soy,

mi rey es Felipe VI.