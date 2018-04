Nos mean en la cara, nos pisan, nos ofenden,

nos miran por encima del hombro, nos humillan,

nos joden la marrana, nos riñen, nos reprenden,

nos dañan, nos insultan, nos vejan, nos mancillan.

Y no les rebatimos, y no nos defendemos,

y no nos enfrentamos, y no les discutimos,

y no les impugnamos, y no nos oponemos,

y no les disputamos. Y somos unos primos.

¡Que no se nos fractura ni se nos desintegra!

¡Que no se nos desdeña! ¡Que no se nos regaña!

¡Ya basta de mentiras y de leyenda negra!

¡Que no somos Burundi! ¡Que aún somos España!

Y si Rajoy se jiña, se apoca y se amedrenta,

si Dastis cobardea, gallina, ñoño y blando,

y calla, pusilánime, la vicepresidenta…

¡Que dejen sus poltronas y que otro tome el mando!