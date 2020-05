–¿Quién me hunde (y no me arredro)?

–¡Pedro!

–¿Cómo suplico al doctor?

–¡Por favor!

–¿Y qué es normal que le grite?

–¡Dimite!

Hasta que me desgañite,

a este tipejo nefando

le voy a seguir gritando:

¡Pedro, por favor, dimite!