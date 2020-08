Me siento muy mujer esta mañana.

Me noto claramente femenina.

La cosa femenil se me aglutina

y el punto mujeril se me encampana.

Mujer porque me ha dado a mí la gana

de serlo así, sin más. Mujer genuina,

legítima, real, superdivina,

auténtica, verídica y lesbiana.

Mujer porque el Coletas, tipo serio,

le ha regalado a Irene un ministerio

para que se entretenga y se cobije.

Mujer porque me gusta y me conviene.

Y aunque poseo dídimos y pene,

no importa, porque el género se elige.