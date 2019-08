Fray Josepho

Que no, que no está reunido.

Que en su despacho no está.

Que nos confirman que ya

de la Moncloa se ha ido.

Que en agosto es muy jodido

madrugar cada mañana…

¡Por eso ya está en Doñana!

No está en un apartamento

de alquiler en Torrevieja.

Ni ha pagado a tocateja

su viaje y su alojamiento.

Su vacación, de momento

de nuestro erario dimana.

¡Que Pedro ya está en Doñana!

Lo de formar el gobierno

le toca un tanto el escroto,

y por eso se va al Coto,

mandándolo todo al cuerno.

Que Madrid es un infierno

y su atmósfera es insana.

¡Por eso se va a Doñana!

Ay, qué parque natural

tiene el Estado español.

Qué agua, qué campo, qué sol,

qué paisaje sin igual.

Y un parque funcionarial

que en atenderlo se afana.

¡Qué bien que se está en Doñana!

Y aunque ya las elecciones

se ven en el porvenir,

Sánchez se ha querido ir

a pasar las vacaciones

y a rascarse los cojones

(dicho a la pata la llana)…

¡en el Coto de Doñana!