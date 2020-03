Que se mejore Fernando Simón

El "experto" del Gobierno para la pandemia, Fernando Simón, ha dado positivo por coronavirus.

Ojalá se mejore del Covid-19

el experto de Sánchez, que es Fernando Simón.

Se lo digo de veras. Que le sea muy leve.

Que de bromas con esto no hay lugar ni cuestión.

Que le den pronto el alta. Y que luego, repuesto,

ya no vuelva a engañarnos por la tele otra vez.

Que no vuelva a soltarnos su rollaco indigesto,

con sus medias verdades y su desfachatez.

Malvendió su prestigio. Liquidó su renombre.

Regaló todo el crédito por plegarse al poder.

Y es que en vez de contarnos la verdad, este hombre

eligió someterse. Prefirió obedecer.

Que se cure, repito. Y que el cargo que ostenta

se lo pasen a alguien que, con formalidad,

no nos cuente milongas, no se evada y no mienta,

Y que no nos oculte, por favor, la verdad.