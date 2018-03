No aguanto ser fraile. Mi sueño es ser monja.

Maldigo mi pene, rejón patriarcal.

Quisiera quitármelo. Venderlo en la lonja.

Mejor: destruirlo, por germen del mal.

No quiero mi pene. Detesto que exista.

Mi mundo sería perfecto sin él.

Me impide mi sueño de ser feminista.

O ser la madama de un rico burdel.

Maldigo la sórdida porción que me cuelga,

que me hace machorro, grosero y viril.

Con este instrumento no puedo hacer huelga

contra el patriarcado tirano y cerril.

A veces, mirándomelo, colérico, pienso:

¡qué horrible castigo me ha dado el Señor!

Y para más inri, me lo ha dado inmenso,

lo cual es, si cabe, castigo peor.

Por eso, mujeres, mi apoyo os declaro.

Me solidarizo. Tal es mi actitud.

Y en fin, comprendedme: si no voy al paro,

se debe a un obstáculo de gran magnitud.