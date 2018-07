Retírate, Casado. No hay resquicio.

No hay posibilidad. No hay perspectiva.

Renuncia a tu actitud competitiva.

Vete a tu casa. Búscate un oficio.

Si no lo haces, Pablo, yo te auspicio

una fatalidad definitiva.

Una derrota homérica y masiva.

Una debacle atroz. Un estropicio.

¿Que eres renovador? No importa nada.

¿Que Cospedal te apoya? Qué tontada.

¿Que estás más preparado? Cuenta cero.

Soraya va a aplastarte. Vete, Pablo.

¿O no te has enterado, pobre diablo,

de que la está apoyando Zapatero?