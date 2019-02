Exactamente esto dijo Pedro Sánchez sobre lo de Colón: "Están haciendo una manifestación contra una persona, contra mi persona".

Van contra una persona, mi persona.

O si me lo permiten, mi persono.

Van contra mí, mas yo no me acojono

ni pienso renunciar a mi poltrona.

Van todos contra mí. La derechona

no para de apretar, por si abandono.

Van contra mí. ¿Por qué? Porque ilusiono

y porque mi política funciona.

Van contra mí. Lo sé. Contra mí mismo.

Porque personifico el socialismo

y encima, porque valgo un potosí.

Van contra mí. Me tienen ojeriza.

Mi singularidad los fanatiza.

Y como yo soy yo, van contra mí.