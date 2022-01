Dispositivos de asistencia cardiaca implantables

Los dispositivos de asistencia ventricular están indicados principalmente para tratar la insuficiencia cardíaca (IC), factor que se ha convertido en epidemia como consecuencia del aumento de esperanza de vida de la población y la mayor supervivencia al infarto agudo de miocardio a causa del avance de la tecnología: PCI y cirugía coronaria.

Estos dispositivos también pueden utilizarse en casos menos frecuentes en los que existe un "debilitamiento" del corazón producido por infecciones (miocarditis), enfermedades metabólicas, etc.

Indicaciones

Como terapia de destino o definitiva. se implanta en pacientes con Insuficiencia cardiaca avanzada no aptos para trasplante cardiaco (Tx): por edad, insuficiencia renal, etc.

Como puente a trasplante cardiaco: pacientes en lista de espera para trasplante cardiaco mientras llega un corazón adecuado: en nuestro país afortunadamente esta indicación es poco frecuente dado que tenemos un potente programa de donación. Sin embargo, en otros países es la indicación más frecuente por la escasez de corazones.

Como puente para cumplir criterios para poder ser trasplantado: para los pacientes que inicialmente no cumplen criterios para ser trasplantados pero que mejoran así su situación clínica. En pacientes que en este momento no son candidatos a trasplante cardiaco pero que si el problema que impide el trasplante desaparece, pueden ser candidatos: por ejemplo, un paciente con un cáncer y que por lo tanto no puede ser trasplantado pero al que se le implanta uno de estos dispositivos, se trata el cáncer y si se consigue remisión completa, puede ser incluido en lista de espera. O pacientes con http severa, entre otros.

Como puente a la recuperación: en pacientes que, como consecuencia de una agresión al corazón (isquemia, infección…), sufren una descompensación mecánica pero que es reversible. En estos casos, los dispositivos de asistencia ventricular mejoran la función cardiaca para permitir una futura retirada.

Interés en estos dispositivos

El interés por estos dispositivos aumenta cada día porque cada vez vivimos más, porque el número de corazones para trasplante disponibles es finito y parece difícil que aumente. Además, la insuficiencia cardiaca apunta a convertirse en la gran epidemia del siglo XXI. Finalmente, otro de los motivos, es que el avance tecnológico ofrece menor trombogenicidad, más hemocompatibilidad y menores complicaciones.

La insuficiencia cardiaca es actualmente la primera causa de hospitalización en España en mayores de 65 años. Se ha convertido en un problema sanitario en nuestro país y supone un enorme consumo de los recursos sanitarios. Disponemos de una prevalencia del 5% comparado con el 2% en otros países de Europa.

La otra vía de investigación para el tratamiento de estos pacientes, y que recientemente ha tenido una gran repercusión mediática, es utilizar "xenoinjertos", es decir, corazones de animales. En estos casos, el principal problema es conseguir evitar/reducir el rechazo del corazón por parte del paciente.

Diferencias con el "corazón artificial"

Las asistencias ventriculares no reemplazan al corazón ni a ninguna de sus partes. Se implantan para ayudar al propio corazón.

Principales inconvenientes

infecciones: a día de hoy, aunque la persona puede estar en su casa y realizar una vida bastante activa (incluso practicar ciertos deportes como jugar al golf) y autónoma, las asistencias necesitan estar conectadas a una batería externa a través de un cable. La principal complicación de estos dispositivos son las infecciones de este "cable". Pero ya están en investigación y en los próximos años dispondremos de baterías implantables que se recargaran de forma inalámbrica como ya lo hacemos actualmente por ejemplo, con los móviles. Y no va a tardar demasiado tiempo.

Hemorragias sobre todo gastrointestinales

Embolismos

Requisitos para iniciar una programa de asistencia ventricular

Requiere un equipo multidisciplinar muy potente y coordinado, compuesto por cirujanos cardiacos , cardiólogos en sus diferentes especialidades, intensivistas, , hematólogos, enfermería especializada, rehabilitación, fisioterapia y un largo etcétera.

Estos pacientes requieren una selección muy cuidadosa, un seguimiento estrecho y el tratamiento precoz de las posibles complicaciones.