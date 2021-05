Una lista lamentable

Somos 47 millones de seleccionadores en España… y yo estoy entre ellos. Por supuesto que no decido nada, faltaría más. Pero sí tengo el derecho a opinar, al igual que los otros 46.999.999 seleccionadores, de los cuales sólo uno es el auténtico. Dicho esto, la lista de Luis Enrique para la Eurocopa de este verano me parece un despropósito. El técnico asturiano, a las puertas de su primera competición de envergadura con el equipo nacional, ha decidido dejar fuera de la convocatoria (de 24 jugadores en vez de 26, cuando tenía la posibilidad de hacerlo) al capitán Sergio Ramos y no llamar a ningún jugador del Real Madrid, algo que no había sucedido hasta ahora en ningún gran torneo de la selección después de más de un siglo de historia.

No se puede negar la valentía de Luis Enrique, que no se deja influir por nadie, pero insisto en que la convocatoria se me antoja lamentable. Cierto es que Ramos no ha podido competir desde enero, pero resulta cuando menos extraño dejar fuera a un referente para la selección como lo es el camero. Más chirriante si cabe es lo de Nacho: el madrileño ha estado a un gran nivel esta temporada, pero Lucho ha preferido llamar a Eric García y Diego Llorente, jugadores que han demostrado muy poco, o nada, con el equipo español.

Nacho y Ramos eran los madridistas que más opciones tenían de ir a la Eurocopa, teniendo en cuenta las lesiones de Lucas Vázquez y Dani Carvajal y visto el flojísimo nivel de Marco Asensio a lo largo de este curso. Por no hablar de Isco Alarcón, otrora un jugador casi imprescindible en la selección pero que hoy no es ni la sombra de sí mismo.

Más allá de la ausencia de madridistas, llama poderosamente la atención que no acudan a la Eurocopa futbolistas como Jesús Navas, Mario Hermoso, Sergio Canales, Mikel Merino y sobre todo Iago Aspas. Especialmente sangrante es lo del delantero de Moaña, sobre todo viendo sus números en Liga: el del Celta ha sido el máximo asistente (13, dos más que Marcos Llorente) y decisivo en su club, que se salvó a seis jornadas para el final después de una primera vuelta muy floja y que incluso acabó luchando por meterse en Europa.

Se me antojan las ausencias más destacadas de una convocatoria en la que me sobran algunos nombres: además de los ya citados Eric García y Diego Llorente, tampoco habría llevado a Fabián Ruiz y Pablo Sarabia, además de albergar ciertas dudas con Adama Traoré pese a tratarse de un jugador diferente que le podría ir bien al equipo. Para eso, insisto, habría apostado antes por Aspas.

Lo único que espero es que Luis Enrique me termine callando la boca y el próximo 11 de julio, a eso de las once de la noche (o más), la selección española alce al cielo de Londres la cuarta Eurocopa de su historia. Espero equivocarme, pero viendo la lista del asturiano y, sobre todo, el nivel actual de otras selecciones (Francia, Alemania, Bélgica, Inglaterra, Portugal…), me temo que España, que tiene a Polonia, Suecia y Eslovaquia como rivales en la fase de grupos, no va a llegar demasiado lejos en esta Eurocopa de la pandemia. Repito: ojalá me equivoque.