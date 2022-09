Por qué Rusia ha colapsado en el frente de Jarkov y cómo puede afectar al rumbo de la guerra en Ucrania

Los militares ucranianos siguen ganando terreno en el noreste de Ucrania. La contraofensiva en el frente de Jarkov -la segunda ciudad del país por número de habitantes- ha puesto de manifiesto, una vez más, los múltiples problemas que arrastra el ejército ruso desde el inicio de la invasión. Y ha servido para dar un impulso más que definitivo a la moral de combate de los ucranianos, a los que la nula resistencia rusa todavía no ha podido poner límites en la zona.

Los datos del terreno ganado en los últimos días evidencian el éxito de las tropas de Kiev, aunque todavía no se han cuantificado cifras reales. La extensión iría entre los 3.000 y los 5.000 kilómetros cuadrados, a la espera de que los grandes think tanks o centros de estudios puedan realizar análisis exhaustivos de la nueva situación. Unos números que pueden ir creciendo en las próximas horas y días.

Pero estas cifras hay que ponerlas en contexto. La extensión de Ucrania es de 600.000 kilómetros cuadrados, sin contar Crimea, anexionada unilateralmente por Moscú en 2014. De esa extensión, hasta el pasado jueves, los rusos y sus milicias aliadas tenían bajo control unos 120.000 kilómetros cuadrados. Es decir, que Rusia sigue controlando casi el 20 por ciento de Ucrania, y eso sin contar la península de Crimea (27.000 kilómetros cuadrados), que Kiev se niega a dar por perdida.

Aunque estos últimos datos puedan hacer pensar que lo logrado por Ucrania es algo menor, también es bueno aportar otros números para calibrar el éxito. Los efectivos militares rusos tan sólo consiguieron ocupar con sus ofensivas del pasado mes de julio unos 150 kilómetros cuadrados. La cifra durante el mes de agosto fue incluso un poco menor. Eran tiempos donde el conflicto estaba enquistado a la espera de la anunciada contraofensiva ucraniana.

Otro dato comparativo más. El terreno ganado por los ucranianos en los cuatro últimos días es superior al que han conseguido ocupar las tropas rusas en todas sus operaciones en suelo ucraniano desde que decidieron cambiar de estrategia y centrarse exclusivamente en el Dombás y en el sur de Ucrania, algo que ocurrió a finales del pasado mes de marzo.

La contraofensiva comenzó en la zona de Jarkov el pasado jueves y los rusos resistieron de una forma más o menos decente hasta el viernes, cuando sus defensas colapsaron como un castillo de naipes y empezaron a huir. Dejaron atrás sus vehículos blindados, carros de combate, camiones de transporte, piezas de artillería, armas y municiones, suministros médicos… para intentar salvar sus vidas. Todo un arsenal que rearma y da más fuerza aún a Ucrania.

Una mujer ucraniana residente en una de las poblaciones liberadas de los ocupantes durante este fin de semana ha explicado al diario estadounidense The Washington Post cómo vieron a los soldados rusos robar ropa de civil y bicicletas para salir de su población, dejando todo el material y sus vehículos militares allí donde estaban. Huir de uniforme o en sus vehículos marcados por la Z les convertía en blancos detectables por los drones ucranianos.

También ha corrido como la pólvora por las redes sociales un vídeo en el que se ve a un carro de combate ruso huir a toda velocidad ante la inminente llegado de los ucranianos. El carro lleva encima a varios soldados que van cayéndose por el camino ante la elevada velocidad que lleva el vehículo. Ni por un segundo el conductor hace ademán de frenar para recoger a sus compañeros. El video ha sido reeditado de forma humorística para humillar a los rusos.

It is natural that when the #UAarmy attacks, you have to flee (quickly).

But to run away like that, to lose yourself on the way, and eventually be stopped by a pro-Ukrainian tree?!

What a show! Charlie Chaplin would applaud you! pic.twitter.com/2wPabFubmH