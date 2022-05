Crear problemas, la regla revolucionaria

Poco más se puede decir sobre el asunto de la regla dolorosa que lo dicho en el indiscutible artículo de Cristina Losada.

Me atrevo a añadir madera en cuanto a la forma de actuar de esta izquierda en este y otros asuntos. Es bien sencillo: la izquierda, al menos esta que se ha adosado al poder, siempre pretende la revolución aunque no sea necesaria, o sobre todo entonces. Cuando Pablo Iglesias presumía fue muy sincero al respecto:

Esta es la premisa que explicaría todo desde aquel infausto 15-M. Si no hay crisis, si no hay excepcionalidad, hay que crearla, si se pretende algún éxito. Pero veamos cómo llega Iglesias a la aparentemente sencilla la máxima. Sucedió en marzo de 2013, durante unas jornadas tituladas "Organizando la Resistencia", no precisamente la de Rosa Díez en esRadio, que es la cada vez más necesaria. Se celebraron en la Biblioteca María Moliner de la Universidad de Zaragoza y la ponencia de Iglesias llevaba por título "Comunicación en tiempos de crisis". Su deducción, o algún proceso similar, fue el siguiente:

Yo lo tengo claro. Yo creo que al que hace política le tiene que interesar el poder. A los alemanes les interesaba poner un tren a Lenin para que desestabilizara a Rusia, a los iraníes les interesa que se difunda en América Latina y en España un discurso de izquierdas porque afecta a sus adversarios… ¿lo aprovechamos o no lo aprovechamos? Yo tengo la esperanza de que los poderes mediáticos latinoamericanos vinculados a gobiernos de izquierdas se tomen en serio intervenir en Europa.

Yo no he dejado de autoproclamarme comunista nunca. ¿Cuándo los comunistas han tenido éxito? Pues en momentos de excepcionalidad, en momentos de crisis y estamos en momentos de excepcionalidad. No tiene que ver con establecer alianzas con nadie sino con empujar las contradicciones que tienen los adversarios, un discurso que aprovecha de alguna manera esas grietas que aparecen en momentos de excepcionalidad como éste.

La palabra democracia mola, por lo tanto habrá que disputársela al enemigo. Cuando hagamos política la palabra dictadura no mola aunque sea dictadura del proletariado, no mola nada, no hay manera de vender eso. Se está disputando la democracia cuando dices ‘si está gobernando la troika europea aquí no hay democracia, aquí lo que hay es efectivamente una dictadura’.

Parar un desahucio es un acto de propaganda política… como poner una bomba. Es disputar el significado de las cosas. Es importante que en los desahucios de la PAH [Plataforma de Afectados por las Hipotecas] haya cámaras de televisión. Es decir, la PAH ha conseguido que a la mayor parte de la gente le parezca más importante el uso y disfrute de una vivienda que la propiedad de la misma…