Es famoso el celo del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por perseguir euros ajenos. Y es famoso porque él mismo se ha encargado en numerosas y vergonzosas ocasiones de hacerlo público señalando a sus víctimas –periodistas incluidos– hasta en el Congreso de los Diputados. Nadie se escapa –presume el ministro– de su red impositiva, tantas veces confiscatoria. Pero hete aquí que mientras el común de los mortales siente el aliento tributario en el cogote, los golpistas de Cataluña lo ven como soplo beatífico, la salida a todos sus problemas legales.

El juez Pablo Llarena, apoyado ahora por el Tribunal Supremo, está cubriendo la dejación de funciones del Gobierno respondiendo como merece al juez alemán –a Alemania, gracias a una ministra– y pidiendo cuentas al ministro de Economía de España, visto ya por los golpistas como su mejor coartada. Llarena es juez, gobierno y oposición, pero no porque quiera violar la separación de poderes sino para suplir demasiadas ausencias. Y la financiación, directa o indirecta, de un golpe de Estado es lo bastante importante como para no permitir tanta laguna.

Con la prepotencia que le caracteriza, Cristóbal Montoro se ha jactado en al menos dos oportunidades de tener bajo control cada euro que la España que roba a Cataluña destina a la Cataluña golpista. La primera fue en agosto de 2017:

No va a haber referéndum porque no hay presupuesto, a ver si nos entendemos. No lo va haber por otras causas, pero también porque no hay presupuesto (…) Cualquier propuesta de desviación de presupuesto –añadió entonces– llevará a que el Gobierno tendría que actuar y aplicar las medidas coercitivas de la ley de estabilidad.