La URSE de Iglesias

El "horizonte republicano plurinacional" que dice ver Pablo Iglesias abriéndose en España bien podría ser la URSE, Unión de Repúblicas Socialistas de España. Pero como eso de España no cuadra mucho con la estética al uso quizá derivarían hacia algo menos nacional como el Sur de Europa, lo que dejaría unas siglas redondas: la URSSE. Sin "nostalgias", como reconoce Iglesias.

Lo del "horizonte republicano plurinacional" lo dijo el de Podemos en un curso de verano de la Universidad Complutense de Madrid poco antes de reunirse en privado con José Luis Rodríguez Zapatero, convertido ya en el mejor representante en España de la narcodictadura venezolana de Nicolás Maduro… Zapatero, "mi príncipe", que dijo Delcy Rodríguez, la del nuevo oro del comunismo.

Los que, para echar a Felipe VI, acusan a Juan Carlos I de lucrarse con comisiones, cuentas opacas y demás subterfugios financieros mantienen una línea muy similar de financiación y ni siquiera han sido útiles para la democracia española. Venezuela e Irán son el Moscú de este nuevo comunismo, tan tutelado como siempre, que ya se sienta en el Gobierno de España y que quiere echar al Rey por ser el obstáculo más sólido para sus planes. Así que pocas bromas con el "horizonte republicano plurinacional" que ya comenzó el 1 de octubre de 2017 con un golpe de Estado que no se quiere reconocer y que nos deparará, si no lo impedimos, cosas como estas:

El resto de cantinelas coreadas –"Menos rosarios y más bolas chinas", "El Papa no nos deja comernos las almejas", "Sacad vuestros rosarios de nuestros ovarios"– mientras violaban la libertad religiosa de las personas libremente congregadas en una capilla forma parte de muy distintas prácticas que, lejos de estar prohibidas, parecen bastante usuales en las filas moradas sin más límite que la prudencia a la hora de presumir de ellas. En todo caso, sabemos a ciencia cierta que Podemos prefiere la ortodoxia de los ayatolás a cualquier otra: la que marca que una tertuliana de Hispan TV –la tele de Podemos presuntamente financiada por Irán– debía taparse el escote: "Tía, pues aquí te tienes que tapar porque lo exige el patrocinador, la tele de Irán". Le sucedió a Beatriz Talegón y ni por esas se ha convencido. Pablo Iglesias dejó claro su cínico argumento para cerrar tan molesto capítulo:

"A los alemanes les interesaba poner un tren a Lenin para que desestabilizara Rusia; a los iraníes les interesa que se difunda en América Latina y en España un discurso de izquierdas porque afecta a sus adversarios. ¿Lo aprovechamos o no lo aprovechamos? Para mí, quien haga política tiene que asumir cabalgar contradicciones y nosotros estamos dispuestos a cabalgarlas (…) ¿Son contradicciones? Por supuesto que sí. Las mujeres que trabajan en Hispan, que presentan programas, tienen que aparecer con un pañuelo que les rodea la cabeza. ¿A mí me gusta eso? No, no me gusta, no me gusta. ¿Eso es un motivo por el cual yo podría permitirme decir: 'Ah, ¿pues entonces no trabajamos en esta cadena'. No, creo que es más efectivo lo que estamos haciendo".