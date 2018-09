Todos los dardos que Pedro Sánchez ha dedicado a sus oponentes han experimentado un súbito giro en el aire y, tras un bello tirabuzón, han ido a clavarse contra su siempre desencajado rostro.

Pero es que todo en este presidente es puro accidente: su tesis, su ascenso a la secretaría general del PSOE, su llegada al Gobierno y su permanencia en el poder. Su salida va por el mismo camino.

Por cazar a Pablo Casado cayó Carmen Montón y de pronto salió de la mazmorra, empujado por Albert Rivera, el zombi de su doctorado. El líder del gobierno Frankenstein resultó ser el mismísimo Doctor Frankenstein, capaz de dar vida a una tesis cosiendo un trozo aquí y otro allá hasta que el muerto viviente balbució y lo dejó en dramática evidencia. Alabó a un ministro alemán que dimitió por plagiar una tesis pero trató de zanjar su propio escándalo con una pastillita de "Plagscan" que le dejó unos terribles y dolorosos efectos secundarios.

Por quemar al ex ministro José Manuel Soria y a "las derechas" se abrasó Maxim Huerta, que quizá habría abandonado su cartera sin necesidad de un escándalo añadido al hecho de su nombramiento. Ahora sujeta a Pedro Duque porque su caída arrastraría toda la cordada sin remedio.

Por presumir de moderno, feminista e inmaculado llegó la gran comilona de su ministra Dolores Delgado cuando era fiscal: burdeles videovigilados, argumentos vaginales, maricones, Justicia de hombres, menores colombianas, hampa, policías purgados. Hedionda cloaca. Nada ha dicho todavía la ministra de Defensa, Margarita Robles –más proclive a Interior o Justicia, pero con el mando del CNI– sobre el archipiélago garzonita que padeció y combatió. Muchas de las personas que ahora son noticia ya lo eran en los noventa. Nunca han dejado de serlo porque las cloacas no se eligen cada cuatro años y esa es una brecha que puede desangrar a cualquier gobierno.

El "caso Lola" es de enorme gravedad y el Gobierno ha quedado herido de muerte. Tratarán de controlar daños poniendo en marcha todo tipo de campañas mediáticas, políticas, judiciales y calabresas pero este escándalo es el primer eco nítido de una guerra de cloacas que lleva librándose muchos años y que se recrudeció en torno al 11-M. Luis del Pino me comentaba esta semana un detalle de enorme importancia: hoy, los medios de comunicación más izquierdistas se han hecho expertos en la cloaca y hasta han estrenado documentales. Ayer nos llamaban conspiranoicos por tocar esa llaga con el dedo al investigar el 11-M. Quizá hayamos avanzado algo, después de todo.

Y como la cosa pinta tan mal en La Moncloa, Pedro Sánchez ha decidido capear la crisis desde el extranjero, con las gafas de Top Gun y el mar de nubes que le dieron la bienvenida en el avión presidencial. Parece que en tierras lejanas sí atiende a la prensa. Y que el periodismo anda mal no sólo en España lo demuestra la entrevista de Stephen Adler, editor jefe de la Agencia Reuters, que no ha tenido a bien preguntarle por sus "conflictos" particulares con cuatro ministros y con la estafa de su tesis. No son asuntos serios para un profesional extranjero que prefiere indagar sobre el "conflicto" en Cataluña. Luego irá a los toros, como Hemingway, y a tomar unos vermús.

No ha llegado a la triste España y Sánchez ya prepara viaje a Cuba. Allí los burdeles con armario y mirilla son cosa conocida, un "éxito asegurado"; la edad de las compañías es siempre un misterio, la Justicia es cosa de hombres –castristas, por supuesto–, nadie necesita tesis porque hay una superior que es el comunismo y se paga por plagiarla, y la cloaca es agua corriente… qué digo: potable. Allí no existe la mentira, pues la verdad es que los cubanos no pueden quejarse de cómo viven… no les dejan. No tiene claro todavía el presidente si se reunirá con ellos. Cuba, tierra de acogida, presidente.

Maxim y Montón cayeron, Lola y Duque –con motivos bien distintos– se mantienen al borde del abismo, sujetados por el presidente. Cuatro y uno mismo es inasumible, se dice. Porque Maxim, Montón, Duque y, sobre todo, Lola no conducen si no a Sánchez, que se ha pillado los dedos con sus tablas de la ley. Todos los requisitos que impuso este presidente para merecer su compañía han sido incumplidos siguiendo su ejemplo. Los que se libran de escándalos se esfuerzan en mostrar su valía, como la ministra de Empleo, Magadalena Valerio: "Yo no sé mucho de Economía y no me gusta hablar de lo que no sé". Vaya, y estábamos con no sé qué de las pensiones y el IPC, que debe ser un nuevo partido de extrema izquierda con inspiración italiana… Y pensábamos que Aído, Pajín y Maleni habían roto el molde.

La reacción oficial del Gobierno a la grave crisis ha sido abochornante: "Una minoría en el Congreso –se refiere a "las derechas"– bloquea a la mayoría parlamentaria", impresionante caso de inversión numérica sólo superable por el fenómeno físico del "granito bien engrasado" que es este Gobierno a juicio de la inefable e indigna portavoz del Gobierno –de este o de cualquiera– Isabel Celáa.

Dijo el viernes la ministra que el Gobierno estaba sometido a un "brutal acoso", a una "cacería", término que quizá resulte familiar a su colega Dolores, que con el amigo Balta y el otro colega de toga, Mariano Fernández Bermejo, todos ellos "troncos", comparte afición cinegética rural y urbana. "Sin este gobierno –expuso Celáa– no se habría dado de comer a 60.000 niños este verano". Si lo unimos a los 30.000 muertos anuales que causan los conductores que usan diésel, de no ser por el PSOE esto habría sido una escabechina, la verdadera peste española. En fin, la portavoz resumió la llegada del Doctor Mesías como si fuera la parte dispositiva escrita por un juez: "Llegamos al Gobierno tras una sentencia de corrupción". Pues quizá se vayan por lo mismo. No sería una novedad para el PSOE.

En el careo entre Pedro Sánchez y Mariano Rajoy celebrado en diciembre de 2015, el socialista le espetó al entonces presidente y candidato a la reválida: "Usted no es decente, señor Rajoy". También eso, señor Sánchez, se lo devuelve cada mañana el espejo.