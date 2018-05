Su casa es como su España: Una humilde morada. Quizá sólo morada. Como cualquier pareja con un "proyecto familiar", Pablo e Irene buscaron refugio allí donde hubiera un colegio público que compartiera sus ideales de igualdad, los valores que tanta lucha han requerido y que desean inculcar a su prole. Estaba a punto de atardecer pero el sol aún era capaz de calentar el aire perfumado de romero, tomillo y jara…

-Don Pablo…

-No me llames don Pablo, sabes que ese tratamiento no concuerda ni con mi posición ni con mi manera de ver el mundo. Esas herencias del capitalismo moderno heteropatriarcal han contaminado las relaciones humanas hasta el punto de convertirlas en normales. De verdad, no me llames don Pablo.

-Y… ¿cómo me dirijo a usted entonces?

-"Señor", es más breve… Ah, y no me mires cuando te dirijas a mí. Me distrae tu aspecto y necesito concentración… Mañana hablo sobre las políticas sociales en zonas de exclusión, que hay muchas, ¿sabes? Bueno, ¿qué querías?

-Perdón… Señor…–dijo el guardés apartando de súbito la vista y fijándola en el suelo– que si le puedo dar unos huesos que han sobrado a los perros.

-¿Perros? ¿Perros, dices? Estás hablando de seres vivos y tienen nombre. Además hay dos machos y una hembra, ¿por qué dices, así tan despectivamente, "perros"? Claro, como están en libertad y no apretujados y pisando parquet y moqueta piensas que son unas bestias…

-Perdón, perdón, don Pablo…. ¡Uy perdón!, señor…

-Ya, ya… anda, vete. Y Beria, Marx y Ulli –así se llamaban los canes– no comen huesos, que se atragantan. Busca otra cosa, no seas clasista. Tienen el mismo derecho que tú a disfrutar de La comida. Y tú no comes mal.

-Sí señor, descuide, los trataré como si fueran… ¡como si fueran de la familia!

-Espera, espera… –el señor bajó la voz suavizándola como si apenas fuera un susurro– como vuelvas a decir eso, el que va a comer huesos vas a ser tú. ¡Ay, pero cuánto daño ha hecho el fascismo en este país! ¡Familia! Te ha faltado decir ¡Dios, patria y Rey! ¿No te das cuenta de que eres víctima de ti mismo? ¿No te das cuenta de que debes liberarte? ¡Sé tú mismo, empodérate de una vez!... ¡Familia, dice!