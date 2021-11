¿Las trotskistas follan?

Recuerda Sánchez Dragó en sus memorias que en su comunista juventud los dirigentes del partido advertían a sus militantes de que "un buen comunista no se masturba". Y respecto a los homosexuales, prohibían el trato con ellos para no desprestigiar la causa.

La cosa no era nueva, puesto que ya Marx y Engels habían condenado la homosexualidad por considerarla una degeneración capitalista abominable y degradante. En cuanto a Lenin, primer aplicador práctico de las tesis marxistas, consideró el llamado amor libre una reivindicación burguesa ajena a los intereses del proletariado: "La incontinencia en la vida sexual es burguesa, un signo de degeneración, y no sirve ni para la lucha política ni para la revolución". También acusó a la "nueva vida sexual de la juventud" de ser "una variedad de los respetables burdeles burgueses", y la culpó de las "consecuencias fatales" que habría de provocar el hecho de que "los problemas sexuales se conviertan en estos años en problemas centrales en la psiquis de la juventud (…) El exceso de vida sexual que con frecuencia se observa hoy, lejos de implicar alegría vital y optimismo, los disminuye. ¡Esto es detestable, absolutamente de-testable!".

Poco tiempo después el código penal soviético castigaría la homosexualidad con cinco años de cárcel, pena que habría de esperar hasta 1993 para ser levantada por Yeltsin. Y sus camaradas cubanos hicieron lo propio al recluir a los homosexuales –esos "pervertidos", según el idolatrado Che Guevara– en campos de reeducación.

El izquierdismo español se debatía entre considerar la homosexualidad un vicio decadente o una enfermedad mental. Por ejemplo, el ministro socialista Fernando de los Ríos visitó en cierta ocasión el pabellón de invertidos de la cárcel Modelo, de donde salió estupefacto ante el hecho de que semejantes fenómenos pudieran existir. Y a Pedro de Répide, cronista oficial de Madrid y veterano militante republicano, la prensa izquierdista le atacó por su apoyo al bando rebelde ridiculizándole por su homosexualidad.

Como ha recordado Dragó, durante los años de la clandestinidad y primeros del nuevo régimen democrático, el Partido Comunista no admitía homosexuales en sus filas y cuando los descubría ya en ellas, los expulsaba. Por lo que se refiere a los socialistas, Enrique Tierno Galván declaró a Interviú en diciembre de 1976:

En cuanto a los anarquistas, su histórica dirigente Federica Montseny, ministra de Sanidad durante la República, declaró en junio de 1977 a la revista Andalán:

"Yo respeto la libertad de todo el mundo, lo que me disgusta es que estos seres, los gays, se crean superiores a los demás. En Francia, por ejemplo, existe un grupo de maricones que dice que cada maricón vale como dos hombres normales. Valiente estupidez. Por mi parte, los considero equivocaciones de la naturaleza, y para mí no sólo no valen como dos, sino que no valen como ninguno. La verdad es que todos estos movimientos ya me empiezan a inquietar un poco. Sigo pensando que los hombres, cuanto más hombres, mejor, y las mu-jeres, cuanto más mujeres, mejor. La homosexualidad, a mi entender, es un símbolo de debilidad, de decadencia social. No olvidemos, por ejemplo, que los griegos iniciaron su decadencia con la homosexualidad. La verdad es que es un tema que me tiene muy preo-cupada".