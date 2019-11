El PSC y la inmersión

El olor a cadáver obra milagros en política. ¿Cómo entender si no ese súbito cambio de opinión del PSC a propósito de la inmersión lingüística, el dogma más sagrado e incuestionable de la parroquia catalanista, la suya por más señas, a lo largo ya de casi un siglo y medio? Y es que no puede ser casualidad que Iceta, otro pequeño talibán lingüístico que nunca había expresado la menor duda a propósito de la expulsión del castellano de la vida civil e institucional de Cataluña, con la única excepción del ámbito privado, haya comenzado a insinuar la eventual pertinencia de una perestroika fonética en los colegios locales. Cambio, el del PSC, tanto más asombroso cuanto que Iceta clamaba en la tribuna del Parlament hace apenas unos meses, en febrero del año 18, que su partido jamás de los jamases permitiría que se separe a los escolares catalanes en las aulas por razones de lengua. Un argumento, por cierto, que debería servir para que todas las clases que se imparten en los centros docentes de la demarcación, absolutamente todas, se desarrollen exclusivamente en castellano, pues de sobra es sabido que el idioma mayoritario de los catalanes contemporáneos no resulta ser otro que ese. Y más todavía en el caso particular de los votantes del PSC.

Así, según acredita el Centro de Estudios de Opinión –el CIS catalán–, nada menos que el 77% de los electores del PSC resultan ser hijos de padre y madre no catalanes ambos. Algo que se traduce en que ocho de cada diez de ellos, en concreto el 82%, posean como lengua propia el castellano. Rasgo lingüístico que los votantes socialistas comparten también con los de Ciudadanos (85%), el PP (87%) y los Comunes de Colau (73%). Por cierto, el rechazo frontal a que se pueda estudiar en español (en español, no el español) dentro de Cataluña es un axioma que, contra lo que todavía siguen creyendo tantos habitantes desinformarnos del resto de España, también comparte Ciudadanos. De ahí que nunca haya defendido ese derecho. Nunca, tampoco cuando Inés Arrimadas ejercía de jefa de la oposición en el Parque de la Ciudadela. A Ciudadanos, como decimos en el país petit, instalar al castellano en el cuarto de la criada ya le iba bien.

Así las cosas, nadie se extrañe de que su portavoz parlamentario, Carrizosa, se opusiera en aquel mismo debate en el que intervino Iceta a la apertura de centros escolares que utilicen como lengua vehicular el español con el muy profundo argumento filosófico de que en ellos solo se matricularían "los raritos". Literal. Sí, desde Iceta a la heroica Arrimadas, pasando por la colla de los golpistas, estaban todos juntitos defendiendo la marginalidad testimonial del español en las aulas. Hasta ayer. Pero, ¡ay!, a la fuerza ahorcan. La herencia intestada que acaba de dejar el difunto Albert Rivera, ese millón y pico de votos ahora huérfanos en las cuatro provincias, es un botín demasiado goloso como para que el PSC no esté dispuesto a travestirse de lo que haga falta, incluso de lagarterana bilingüe, con tal de apropiárselos. Ciudadanos huele a muerto. E Iceta es muy vivo. De ahí, nadie lo dude, su inopinado milagro de Pentecostés. Con Ciudadanos de cuerpo presente, el PP irrelevante fuera de Pedralbes, la Bonanova y el Círculo Ecuestre, y Vox solo pendiente de sus guerritas culturales, el horizonte que se anuncia para los leales en Cataluña vuelve a ser una desgracia. Esa eterna, incurable y camaleónica desgracia que se llama PSC.