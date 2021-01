Hasta el mejor escribano suelta un borrón. Al ministro Iceta se le escaparon tres, solo tres, a lo largo de casi medio siglo, o sin el casi, de dedicación profesional a la política en su variante más cruda: la de los aparatos de los partidos. Tres meteduras de pata en forma de artículos laudatorios al organizador de aquella primera gran trama de corrupción institucional que existió en España, el asunto Filesa. Tres auténticas apologías de la delincuencia común, las publicadas en El Periódico y El País tras el ingreso en la trena de su entonces jefe, mentor y padrino, que llevaban por título “Error judicial”, “Prevaricación e imparcialidad judicial” y “Un inocente en prisión”, pieza, esta última, de la que se ha extractado el párrafo que reproduzco a continuación.

Y si la sentencia [de Filesa] es injusta, lo es doblemente para Josep Maria Sala, persona inocente condenada por delitos que no cometió. En el PSC sabemos bien que no tuvo nada que ver con delito o irregularidad alguna [Iceta lo sabía tan bien porque compartía despacho, teléfonos y secretaria con el propio Sala en la sede central del PSC]. Nunca tuvo relación con Filesa. Es lógico que se piense que los socialistas proclamamos su inocencia por razones políticas y de solidaridad personal. Pero lo relevante es que la sentencia no prueba su culpabilidad, vulnerando así la presunción de inocencia [sic].