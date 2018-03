Lo que ha pasado toda la vida en Cataluña, antes de forma disimulada y ahora ya de modo claro, abierto y a la luz del día, es lo mismo que también viene ocurriendo desde siempre en lugares como Irlanda del Norte o en Bélgica. En Belfast el voto no cambia nunca. Jamás. Ocurra lo que ocurra, los católicos votan por norma a los partidos nacionalistas, y los unionistas protestantes hacen otro tanto de lo mismo con las siglas políticas que se identifican única y exclusivamente con su comunidad. En Bélgica, teóricamente una única nación soberana e independiente, ni un solo flamenco vota a un partido valón y viceversa. Y aquí, decía, ocurre igual. Las lealtades nacionales son como el chicle: una materia maleable y en extremo pegajosa, tanto que una vez adherida a cualquier superficie resulta muy, pero que muy difícil de extraer y eliminar. En Cataluña, si alguien tiene la paciencia de repasar las tablas de los resultados electorales que se vienen produciendo desde los últimos treinta y cinco años a esta parte podrá comprobar que siempre ocurre lo mismo: con independencia de cuáles resulte ser los nombres de los distintos partidos y coaliciones que concurran en cada convocatoria, el bloque indigenista y el españolista obtienen cada uno por su parte porcentajes similares de apoyos.

La suma de CiU y ERC en la década de los ochenta era equivalente de modo milimétrico a los resultados que ahora mismo obtiene el agregado de Junts per Catalunya, ERC y la CUP. En treinta y cinco años no ha cambiado absolutamente nada. Ni cambiará. Da igual lo que manipule o deje de manipular TV3 o lo mucho que se esfuercen en adoctrinar a sus pequeñas víctimas los maestrillos y maestrillas separatistas. Pero también toda la tinta y saliva que nosotros, los botiflers traidores a la pàtria, gastemos a diario a fin de tratar de combatirlos con las viejas armas tan en desuso del pensamiento crítico y la razón ilustrada. Aquí, nadie cambia nunca. Y es bueno saberlo. Yo no sé si al final se volverán a repetir la elecciones domésticas, ni creo que a estas horas lo sepa nadie. Pero lo que sí sé, y con certeza absoluta, es que, en caso de repetirse, habrá que perder toda esperanza de que algo distinto pudiera ocurrir.

La actual correlación de impotencias en Cataluña no se va a alterar ni a corto ni a medio plazo. Y eso significa dos cosas. La primera, que los separatistas continuarán sin estar en disposición de obtener una mayoría clara que legitime, siquiera en el plano teórico y doctrinal, su afán rupturista. La segunda, que Inés Arrimadas, desengañémonos, tampoco va a ser nunca presidenta de la Generalitat. En política, como en la vida, conviene no soñar despierto. Y durante estas vísperas de nada hay demasiados oráculos fantaseando con un quimérico repunte constitucionalista en las urnas como reacción al ya cansino hastío que genera entre tantos la incapacidad de los cabecillas separatistas para desatascar la investidura. Pero eso no va a suceder. Entre otras cosas, porque nunca ha sucedido. Olvidad pues las ofensivas relámpago. Esta va a ser una larguísima guerra de trincheras. Y apenas acaba de empezar.