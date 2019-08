José García Domínguez

Que Alemania entre oficialmente en recesión, que es lo que está a punto de ocurrir, constituiría un genuino drama para el resto de los europeos, y muy en especial para los del Sur, entre los que nos encontramos, si ese país hubiera ejercido realmente como la locomotora del continente en algún momento. Algo que, por desgracia, no se compadece en absoluto con la verdad. Bien al contrario, la metáfora que mejor se ajusta a la estrategia económica seguida por Berlín desde el cambio de siglo es la de una aspiradora, no la de una locomotora. Las locomotoras tiran de los vagones que llevan detrás; las aspiradoras, en cambio, absorben todo lo que hay a su alrededor, dejando a su paso el más aséptico de los vacíos. Por eso no hay que llorar hoy por Alemania. Y es que los escandalosos superávits comerciales que Berlín ha venido manteniendo de modo crónico, junto a los de China los más altos del mundo, constituyen la evidencia probatoria de que el durísimo colapso que hemos padecido los países meridionales de la Eurozona a lo largo de una década fue en gran medida voluntad suya.

Cuando, en un contexto de crisis aguda, el principal país de un área monetaria decide basar todo su crecimiento en las exportaciones, así Alemania, lo que está haciendo en realidad es atar una soga al cuello de los otros países más débiles de su región económica. Y ello por una razón sencilla, a saber: porque para que un país pueda dar salida vía exportaciones al grueso de su producción doméstica tiene que haber necesariamente otro u otros países que se dediquen a importar esos mismos productos. Para que alguien pueda vender, otro alguien tiene que comprar. Asunto que no habría supuesto ningún problema, ni para Alemania ni para el resto de la Eurozona, si los europeos comerciásemos de modo prioritario con el resto del mundo. Pero resulta que no es así. Porque los europeos comerciamos, sobre todo, con otros europeos. Por ejemplo, el 66% de las exportaciones de España se dirigen al resto de la UE. Y eso es lo habitual en los demás Estados de Europa. Alemania, que era el único país de la Unión con suficiente margen fiscal como para haber seguido una política económica distinta a la de la austeridad que nos impuso a los demás, prefirió crecer no con sus socios sino contra sus socios.

Su vocación era de aspiradora, no de locomotora. De ahí que cuanto más subía y subía su superávit comercial, más aumentaba y aumentaba el déficit exterior de los Estados del Sur. Su éxito se ha estado basando en nuestro fracaso. Y justo eso, el modelo neomercantilista de Berlín, es lo que se está empezando a acabar, si no se ha acabado ya. A partir de ahora, gracias en una parte nada desdeñable a las guerras comerciales de Trump, Berlín se empezará a ver en la necesidad perentoria de girar la vista hacia su mercado interno a fin de compensar la caída de la demanda exterior para sus manufacturas. No le va a quedar mas remedio, a la fuerza ahorcan, que aplicar un programa convencional de estímulos al consumo nacional que combine bajadas de impuestos y subidas salariales acompañadas de la expansión del gasto público. Dicho de otro modo, no le va a quedar más remedio que convertirse, y esta vez de verdad, en la locomotora de la Eurozona. Por fin.