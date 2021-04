Una modesta proposición

Para gran alboroto general, el CIS acaba de incurrir en la humorada de sesgar su pronóstico de los resultados madrileños a favor de… las derechas. Un deliberado retorcimiento cocinero de los datos en bruto del sondeo, esos de los que se desprende el triunfo por mayoría absoluta del bloque de izquierdas el próximo 4 de mayo, que el Centro justifica con una batería de argumentos metodológicos que, por lo demás, no dejan de antojarse verosímiles. Y es que, dentro de los márgenes de error de la encuesta, esa zona oscura que siempre constituye el ángulo muerto de toda estimación demoscópica, ocurre que caben un par de mundos tan posibles como radicalmente distintos. Factible resultaría a estas muy inciertas horas una victoria aplastante de las derechas, con Ayuso saliéndose de la tabla por arriba y Ciudadanos rascando en el último segundo los siete escañitos del 5% pelado, igual que Vox, sobreviviendo así al ciclón pepero.

Pero no menos factible se antoja todo lo contrario, a saber: Ayuso barre, pero barre tanto que se lleva toda su escolta por delante sin, misión casi metafísicamente imposible, superar ella sola la mayoría absoluta de las actas en juego. Porque ambos escenarios, el de la gloria terrenal y el del dulce apocalípsis para el PP, se vislumbran hoy tanto política como matemáticamente plausibles. Y no querer acusar recibo de ese riesgo extremo ahora, cuando todavía hay tiempo por delante, con la excusa manida de que Tezanos es un malote muy malote, negar la realidad, podría resultar temerario para los conservadores. La modesta proposición a quien corresponda es que encierren, y bajo siete llaves mejor, ese apocalíptico lema de precampaña, lo del comunismo, además de su argumentario asociado. Y no porque sea malo sino por justo lo contrario, porque se ha revelado demoledoramente eficaz. Tanto que está empujando también a Vox hacia el precipicio del 5%. Mi consejo al mago Rodríguez: céntrese ahora en los potenciales abstencionistas de Ciudadanos y permita respirar un poco a los de Abascal. Piense que si aquel insensato de Rivera dejó un millón de huérfanos por el camino, el 4 de mayo ocurrirá algo no tan distinto.

Hágalo. De lo contrario, puede resultar letal para los suyos.